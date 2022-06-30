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المخابرات المركزية الأمريكية تجند عناصر 'داعش' لإرسالهم إلى أوكرانيا

المخابرات المركزية الأمريكية تجند عناصر 'داعش' لإرسالهم إلى أوكرانيا
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

تعمل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لتجنيد عناصر "داعش" الموجودين في سجون ومعسكرات "قسد" بشمال سوريا، لإرسالهم إلى أوكرانيا.

العالم ـ الأميركيتان

صرح بذلك مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" واضاف انه "وفقا للمعلومات المتوفرة، تعمل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بنشاط لتجنيد عناصر داعش الموجودين في السجون والمعسكرات التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا. ويقوم الأمريكيون بنقل الإرهابيين إلى منشآتهم بحجة إجراء تحقيقات إضافية مع احتمال نقلهم إلى أوروبا لاحقا".

ووفقا للمصدر، "حتى الآن، سلم الأكراد للجانب الأمريكي عدة قادة رفيعي المستوى ونحو 90 من عناصر داعش، معظمهم من مواطني دول الاتحاد الأوروبي والعراق، وكذلك أشخاص من جمهورية الشيشان ومنطقة الأويغور الصينية".

وأشار إلى أنه "من المقرر نقلهم إلى أراضي القاعدة العسكرية الأمريكية – التنف، بجنوب سوريا".

وتابع المصدر القول: "تعتزم واشنطن في المستقبل إرسال هؤلاء المسلحين إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات المسلحة الروسية".

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