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دولة قطر تعلن عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني

دولة قطر تعلن عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت دولة قطر عن "تقديمها مساهمة بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني".

العالم- لبنان

و نقلت وسائل الاعلام اللبنانية عن وكالة الأنباء القطرية، "بأنه تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلنت دولة قطر عن تقديمها دعما بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني".

وأوضحت الوكالة، "أن ذلك تزامن مع الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، إلى الجمهورية اللبنانية حاليا لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان". ولفتت إلى" أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك".

هذا وكانت دولة قطر قد أعلنت،" في شهر تموز من العام الماضي، عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام".

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دولة قطر تعلن عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني

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