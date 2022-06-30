سورية تشارك بمنتدى القانون الدولي في بطرسبرغ..

العالم - سوريا

وأكد الوزير السيد في كلمة له ضمن المنتدى التزام سورية بأحكام القانون الدولي موضحاً أن سورية ورغم تعرضها للإرهاب فإنها تعمل دائماً على تطبيق القانون والمحافظة على ضمانات المحاكمة العادلة ومواكبة التطورات الإلكترونية في مجال العدالة للوصول إلى خدمة قضائية عادلة وسريعة ومتاحة للجميع.

وأشار وزير العدل إلى أن مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً حجب العفو عن الإرهابيين الأجانب وذلك إيماناً من الدولة السورية بعدم إعادة تصدير الإرهاب حفاظاً على الأمن والسلم العالميين علماً أن سورية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.

كما وقع الوزير السيد مع وزير العدل الروسي قسطنطين تشويشنكو اتفاقيتين قضائيتين على هامش المنتدى تضمنت الأولى أحكاماً حول تسليم المجرمين بين البلدين والثانية أحكاماً للتعاون القانوني والمساعدة المتبادلة في القضايا الجزائية.

وتضمنت فعاليات المنتدى عدة لقاءات وندوات حوارية تتعلق بمواضيع القانون الدولي كما عقد ضمن فعالياته اجتماع مفتوح طرح الاتجاهات الحديثة في تطوير منظومة العدل لدى الدول.

ويعد المنتدى منصة مهمة ومؤثرة للمناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا بشأن تاريخ القانون وتطوره بين وزراء عدل الدول المشاركة فيه وكبار القانونيين والمحامين الممارسين إضافة إلى الطلاب الأكاديميين.

ويضم الوفد السوري المشارك في المنتدى إلى جانب أكثر من 90 دولة معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني والسفير السوري في روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد.