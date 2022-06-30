الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير النفط: سوق الطاقة العالمي بحاجة الى ضخ مزيد من الخام الايراني

وزير النفط: سوق الطاقة العالمي بحاجة الى ضخ مزيد من الخام الايراني
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

حذر وزير النفط الايراني "جواد اوجي"، من التقلبات الحاصلة في الاسواق العالمية للنفط والاخلال بامن الطاقة؛ مؤكدا على انه يشكل رهانا خاسرا بالنسبة لجيمع اللاعبين، وان الاسواق العالمية بحاجة الى زيادة ضخ النفط الايراني.

العالم- ايران

وزير النفط الايراني ادلى بهذا التصريح، اليوم الخميس وبعد ختام الاجتماع الثلاثين الوزاري لمنظمة الدول الموردة للخام وحلفائها (اتحاد اوبك بلس).

واضاف، ان التقلبات الاخيرة التي طالت الاقتصاد العالمي تدل على ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي زيادة اسعار الوقود بشكل ملحوظ في العديد من الدول.

واستطرد : لقد اكدت مرارا خلال الاشهر الاخيرة بان الظروف الراهنة داخل الاسواق العالمية للنفط، تقتضي عودة الخام الايراني لسدّ جزء من احتياجات الزبائن واعادة التوازن والهدوء الى هذه الاسواق.

وفي الختام، اكد اوجي على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها اكبر احتياطي للنفط والغاز على مستوى العالم بان ترفع في اقرب وقت ممكن سقف انتاجها للخام وصولا الى ما كان عليه قبل الحظر.

روابط ذات صلة

النفط يرتفع بعد تعهد مجموعة السبع بعقوبات جديدة على روسيا

مدير عام منظمة الموانئ: اليونان افرجت عن ناقلة النفط الايرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير النفط: سوق الطاقة العالمي بحاجة الى ضخ مزيد من الخام الايراني

شاهد بالفيديو.. الاستفتاء حول الدستور التونسي.. سجالات قانونية وتقنية

كوريا الشمالية تعتبر مساعدات أمريكا 'مخططا لتحقيق غرض سياسي كريه'

تجمع العلماء المسلمين يدعو للإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان

توقع اتفاقيتي تعاون مع موسكو.. سورية تشارك بمنتدى القانون الدولي في بطرسبرغ..

دولة قطر تعلن عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني