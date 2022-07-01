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خطط مصرية للمشاركة في مدينة نيوم السعودية

خطط مصرية للمشاركة في مدينة نيوم السعودية
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين محمد يوسف، أن لجنة التطوير العقاري ستبحث عقد لقاءات افتراضية قريبا مع أعضاء اللجنة الوطنية العقارية السعودية.

العالم- مصر

وأوضحيوسف "أن الاجتماع سيكون بحضور خبراء القطاع المصرفي المصري والشركات العقارية للحوار حول تشجيع جذب صناديق الاستثمار السعودية بغرض التمويل العقاري وتصدير العقار والتعريف بتجارب الشركات المصرية والسعودية في مجالات التنمية العمرانية وفرص العمل في مشروع مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر ومدينة المعرفة الاقتصادية وغيرها من المشروعات القومية المختلفة في إطار رؤية المملكة ومصر للتنمية العمرانية 2030"، حسب تعبيره.

وأكد وفد اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية" على أهمية توسيع آفاق التعاون بين منظمات القطاع الخاص في مجالات التنمية العمرانية والاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية وخبرات مصر والسعودية في إنشاء المدن الذكية، وتوفير الصناديق الاستثمارية" وقالوا "أن رؤية المملكة 2030 تستهدف انشاء 140 ألف وحدة سكنية لزيادة المشاريع السكنية بنسبة 70% فضلا عن استقبال 30 مليون من الزوار المعتمرين وهو ما يوفر فرص عمل جديدة وعلاقات اقتصادية واستثمارية ضخمة بين رجال الأعمال بالبلدين على حد قوله".

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