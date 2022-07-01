الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢
٠١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. بايدن في موقف محرج مجددا

الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج مجددا بعدما ذكر خطأ أن سويسرا المحايدة تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدلاً من السويد.

العالم ـ الأميركيتان

وحسب صحيفة "تلغراف"، جاء ذلك خلال تصريحات بايدن في مؤتمر صحفي في ختام قمة الناتو التي عقدت في مدريد بإسبانيا.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالطلبات "التاريخية" لفنلندا والسويد، لكنه ذكر سويسرا بشكل غير صحيح.

وقال بايدن: "في البداية جاءت مكالمة من الزعيم الفنلندي يطلب فيها زيارة البيت الأبيض... اقترح أن نتصل بزعيم سويسرا أيضا".

وتابع مدركا للخطأ: "سويسرا، يا إلهي، أشعر بقلق شديد هنا بشأن توسيع الناتو... إنها السويد".

يشار إلى أن سويسرا ليست عضوا في الناتو ولديها سياسة حياد طويلة الأمد على المسرح الدولي.

وأعلن حلف "الناتو" في قمته عن الاتفاق على زيادة قوته واستعداده العسكري في جانبه الشرقي.

كما وافق أعضاء الناتو على توقيع بروتوكول انضمام فنلندا والسويد، وفي انتظار مصادقة برلمانات 30 عضوا حاليا في الحلف على انضمام الوافدين الجديدين إليه.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بايدن يتحدث عن زيارته القادمة للسعودية وما سيطلب من مسؤوليها

بايدن: أميركا ستعزز وجودها العسكري في أوروبا

شاهد بايدن يسقط في موقف محرج !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. البيشمركة تنفي الإعلان عن نتائج التحقيق بهجوم حقل كورمور

اعتزال رسمي لنجم كرة القدم الايراني السابق 'جلال حسيني'

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مشروع الدستور الجديد لتونس وارساء النظام الرئاسي

إجلاء 95 شخصا من ليبيا إلى إيطاليا

حريق ضخم على متن سفينة محملة بالسيارات في ميناء دبي+فيديو

بالفيديو.. بايدن في موقف محرج مجددا