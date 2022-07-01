بورصتا الامارات تغلقان على تراجع بسبب مخاوف التباطؤ الاقتصادي

العالم - الامارات

والتقى يوم الأربعاء في البرتغال رؤساء البنك المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي وبنك إنكلترا وعبروا عن التزامهم بكبح التضخم مهما كانت تبعات تلك الإجراءات.

وتراجع المؤشر في دبي 0.7 بالمئة بضغط من هبوط أسهم القطاع المالي ومع تراجع بنك الإمارات دبي الوطني ثلاثة بالمئة ودبي الإسلامي 2.1 بالمئة.

وشهدت بورصة دبي جلسة تداولات متقلبة مع تفاعل المستثمرين مع أحاديث عن الركود خاصة في الولايات المتحدة.

وقال فادي رياض محلل السوق لدى كابكس.كوم إن السوق قد تشهد مزيدا من الخسائر.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.3 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي بضغط من هبوط بنسبة 3.2 بالمئة في ألفا ظبي القابضة، كما نزل سهم غذاء القابضة 4.3 بالمئة. وسجل مؤشر أبوظبي صعودا أسبوعيا نسبته 1.2 بالمئة.