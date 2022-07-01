ابو الغيط من بيروت: نأمل أن يحقق الاجتماع التشاوري تفاعلا

العالم ـ لبنان

وأمل ابو الغيط لدى وصوله الى صالون الشرف في المطار، ان يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا، وان يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل.

واشار الى ان كل الدول العربية ستشارك في هذا اللقاء باستثناء سوريا المجمدة عضويتها، لافتا الى انه ليس هناك من جدول اعمال او افكار محددة وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده.

يستضيف لبنان يوم السبت الاجتماع التشاوري العربي تحضيراً لقمة الجزائر، بحيث بدأ توافد وزراء خارجية 21 دولة عربية إلى لبنان للمشاركة في الاجتماع باعتباره يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب،

وحسب مصادر صحفية في بيروت أن وزيرَي خارجية السعودية والإمارات لن يحضرا (المشاركة ستكون على مستوى مندوبيهما في الجامعة العربية)، كما سيغيب وزير الخارجية المصري (سيحضر نائبه)، فيما سيشارك وزراء خارجية كل من الأردن، اليمن، الجزائر، تونس، قطر، الكويت، فلسطين، السودان، الصومال، جزر القمر. أما في ما يتعلق بالعراق، فقد اعتذر وزيره في اللحظة الأخيرة بسبب لقاءات محددة مسبقاً مع الأكراد تتعلق بالشأن الداخلي، كما اعتذر الوزير العماني عن عدم المشاركة. وفيما سترسل جيبوتي وموريتانيا وفوداً عادية لتمثيلها، ستشارك كل من ليبيا والمغرب عبر مندوبيْهما في الجامعة العربية أيضاً، بينما ستكون سوريا غائبة بسبب تجميد عضويتها.