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أردوغان حول العملية التركية شمالي سوريا: لا داعي للتسرع والاستعجال

أردوغان حول العملية التركية شمالي سوريا: لا داعي للتسرع والاستعجال
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

‏جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده على نيّة بلاده بشن عملية عسكرية شمالي سوريا، بهدف إنشاء مشروعه الذي أطلق عليه مسمى “المنطقة الآمنة”، مشيراً إلى أن العملية قد تبدأ فجأة، ولا داعي للتسرع والاستعجال.

العالم-سوريا

وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة عند عودته من مدريد: “إن السلطات التركية تعمل في مجال التحضير لعملية عسكرية في شمالي سوريا”، منوّهاً على أن “كل شيء يمكن أن يحدث فجأة”، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

كما أضاف: “لدي بيان حول هذا الموضوع: نحن يمكن أن نقوم بذلك فجأة في الليل، لا داعي للقلق، لا داعي للتسرع والاستعجال”، وتابع أردوغان القول: “نحن نعمل بالفعل في هذا المجال الآن، كما تعلمون لدينا عملية في شمالي العراق من جهة، ونعمل في عفرين شمالي سوريا من جهة أخرى، إذا أظهرنا القليل من الصبر، آمل أن نتمكن من تنفيذ العمليات بأقوى طريقة عندما يحين الوقت”.

يشار إلى أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت الخميس: “ندعو شركاءنا الأتراك إلى الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى تصعيد خطير للتوتر، ننطلق من حقيقة أن العمليات العسكرية دون موافقة السلطات الشرعية في سوريا ستكون انتهاكاً للسيادة ووحدة الأراضي”.

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