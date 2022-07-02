باقري اجرى محادثات مع ريابكوف حول مفاوضات رفع الحظر

العالم - ايران

وكتبت البعثة الروسية في فيينا تغريدة على تويتر عن لقاء نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وكبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية في المفاوضات النووية علي باقري كني في موسكو.

وفي التغريدة هذه ، ورد أيضًا أن "ميخائيل أوليانوف" ممثل روسيا في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها ، كان حاضراً أيضًا في هذا الاجتماع.

وأوضح "ميخائيل أوليانوف" عن هذا الاجتماع: "كان هناك تبادل مهني للغاية لوجهات النظر فيما يتعلق بالوضع الحالي لخطة العمل الشاملة المشتركة وآفاق مفاوضات فيينا. تقييمي هو: "على الرغم من كل الصعوبات ، لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق النووي ، ولكي يحدث هذا ، يجب على الولايات المتحدة أن تبدي المزيد من المرونة".