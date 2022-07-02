السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

باقري اجرى محادثات مع ريابكوف حول مفاوضات رفع الحظر

باقري اجرى محادثات مع ريابكوف حول مفاوضات رفع الحظر
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

اعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف بان نائب الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري كني اجرى محادثات في موسكو حول مفاوضات رفع الحظر مع نائب الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.

العالم - ايران

وكتبت البعثة الروسية في فيينا تغريدة على تويتر عن لقاء نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وكبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية في المفاوضات النووية علي باقري كني في موسكو.

وفي التغريدة هذه ، ورد أيضًا أن "ميخائيل أوليانوف" ممثل روسيا في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها ، كان حاضراً أيضًا في هذا الاجتماع.

وأوضح "ميخائيل أوليانوف" عن هذا الاجتماع: "كان هناك تبادل مهني للغاية لوجهات النظر فيما يتعلق بالوضع الحالي لخطة العمل الشاملة المشتركة وآفاق مفاوضات فيينا. تقييمي هو: "على الرغم من كل الصعوبات ، لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق النووي ، ولكي يحدث هذا ، يجب على الولايات المتحدة أن تبدي المزيد من المرونة".

روابط ذات صلة

عبداللهيان يؤكد جدية مواصلة المفاوضات الرامية لإلغاء الحظر عن ايران

متحدث الخارجية: باقري ومورا سيتواصلان في المرحلة القادمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلة فرنسية: المغرب سيفتح سفارة له بـ"إسرائيل" قريبا

دي ميستورا يصل اليوم إلى الرباط.. محاولة ثانية لبعث المسار السياسي المتعثر

دستور على مقاس الرئيس.. سعيد حاكما بأمره

ليبيا.. اقتحام مقر البرلمان.. بعد تظاهرات احتجاجية

عدوان إسرائيلي يستهدف جنوب طرطوس وإصابة مدنيين بجروح

ليبيا.. خطة أميركية بديلة.. النفط أولا.. ومن بعده الطوفان!