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من أقنع محمد صلاح بتجديد عقده مع ليفربول؟

من أقنع محمد صلاح بتجديد عقده مع ليفربول؟
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

اعلن نادي ليفربول عن توقيع عقد طويل الأمد مع نجمه الدولي المصري محمد صلاح، وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الطرفين في الأشهر الأخيرة.

العالم - رياضة

ولم يعلن ليفربول مدة عقد صلاح لكن وسائل إعلام إنجليزية كشف أن العقد الجديد سيبقي الفرعون المصري في ملعب "أنفيلد" حتى العام 2025.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، الخبير في أخبار انتقالات لاعبي كرة القدم، إن الشخص الذي لعب دورا مفتاحيا في إقناع صلاح بالتجديد، هو مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب.

وأوضح رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن كلوب خاض عدة محادثات بنفسه مع صلاح، وعمل على إقناعه بمشروع الفريق وخططه للمستقبل القريب.

وأضاف: "كلوب أقنع صلاح بأنه سيكون العنصر الأبرز في مشروع ليفربول في الفترة المقبلة"، وهو ما ساهم في موافقة النجم المصري على تجديد عقده.

وأكد رومانو أن راتب صلاح بعد التجديد ارتفع إلى قرابة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يجعله الأعلى أجرا في تاريخ نادي ليفربول.

وكان عقد صلاح القديم مع ليفربول، سينتهي في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه في العام 2017 قادما من روما.

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