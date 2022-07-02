معظم الناخبين الامریکیین لا يريدون بايدن أو ترامب

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ورفض غالبية الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه مركز هارفارد للدراسات السياسية الأمريكية ومركز "هاريس بول" إمكانية إعادة المنافسة بين بايدن وترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن الاستطلاع وجد أن ترامب يقف على أساس أقوى مع قاعدته.



وقال 7 من كل 10 أشخاص شملهم الاستطلاع، إنه لا يجب أن يسعى بايدن لولاية ثانية.



وأشار 45%، أن بايدن رئيس سيئ بينما قال 30% إنه طاعن فى السن بصورة تفوق الحد في السن.



وقال ربع من شملهم الاستطلاع، إن الوقت قد حان للتغيير.



وجرى الاستطلاع عبر الإنترنت خلال الفترة من 28 إلى 29 يونيو (حزيران) وشمل عينة من 1308 ناخباً مسجلاً.