أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 03 يوليو2022

ابرار..

وزارة الخارجية .. أمريكا تواصل نهجها العدواني بإصرارها على سياسة ضغوط الحد الأقصى

سياست روز ..

جهود وساطة إيرانية بين دمشق وأنقرة .. الوزير عبد اللهيان في سوريا بعد زيارته لتركيا

كيهان ..

فشل المباحثات السياسية بليبيا , ومتظاهرون غاضبون يضرمون النار بالبرلمان في طبرق

قدس ..

النظام البحريني يمنع المواطنين الشيعة من السفر للعراق وسوريا لزيارة المراقد المقدسة

جوان ..

الكيان الصهيوني يخطط لإبرام صفقة بيع منظومات صاروخية للدفاع الجوي للسعودية

جمهوري اسلامي ..

حرية الرأي بفرنسا .. نعم لمدرس برموز عبدة الشيطان ولا لطالبة مسلمة لحجابها

رسالت ..

مسودة الدستور التونسي الجديد.. من النظام البرلماني للرئاسي وتعتيم على الهوية الإسلامية

خراسان ..

إدارة بايىن تسير في المفاوضات النووية على خطى سياسات إدارة ترامب الفاشلة

مردم سالاري ..

روسيا تدعو أمريكا لانتهاج سياسة منطقية وإبداء المرونة اللازمة لإحياء الإتفاق النووي

ايران ..

وقوع إنفجار ضخم وإندلاع حريق هائل في معسكر للقوات الصهيونية في شمال القدس

آرمان ملي ..

موسكو تنفي إتهامات كييف للقوات الروسية بإستهداف مناطق سكنية ومدنيين في أوكرانيا

عصر ايرانيان ..

إنضمام إيران لعضوية منظمة "بريكس بلاس" المسمار الأخير في تابوت الحظر الأمريكي

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن الغارات الصهيونية الاخيرة على سوريا في مقالها ( إستعراض فارغ للقوة ).. شنت طائرات الكيان الصهيوني غارة على مناطق جنوب ميناء طرطوس السوري ادت الى اصابة شخصين احدهما سيدة سورية بجروح والحاق بعض الاضرار, وبالطبع ادعا الكيان كالعادة انه استهدف مستودعات سلاح وغير ذلك . ان تصعيد الكيان الصهيوني لغاراته الجوية على سوريا يستهدف رفع المعنويات الداخلية المنهارة في فلسطين المحتلة عبر محاولة الايحاء بأنه ما زال قوة يحسب لها حسابها بالمنطقة للتعتيم على واقع ضعفه. ( إن مثل هذه الغارات مجرد تشبث بائس بإستعراضات فارغة تماما لإخفاء واقع ضعف وتداعي الكيان الصهيوني) فهذا الكيان الذي فشل حتى في ضمان الامن في فلسطين المحتلة وبتل ابيب نفسها ويواجه احتمال الانهيار, يراهن على مثل هذه الغارات الفاشلة لاخفاء ضعفه .

قدس ..

صحيفة قدس تساءلت في السياق ذاته في مقالها ( هل ستتجه موسكو وتل أبيب نحو التصعيد ؟) قائلة .. قد يكون هدف الكيان الصهيوني من وراء مواصلة غاراته العدوانية على سوريا اضعاف قدراتها وقدرات جبهة المقاومة بشكل ما والايحاء بانه ما زال قويا وقادرا على تغيير موازين القوى ولكن , مثل هذه الاعتداءات لن تمر من دونى عقاب وردع اولا , كما ان.. ( الكيان الصهيوني يغامر بمواصلة هذه الغارات على سوريا بالإنزلاق في مواجهة مباشرة مع روسيا التي حذرته مرارا ) ان العلاقات بين موسكو وتل ابيب تمر ربما باسوأ مراحلها مع تصاعد الغضب الروسي من موقف الكيان ازاء الحرب باوكرانيا وتحركه مؤخرا لايصال الغاز لاوروبا الامر الذي يضعف الضغوط الروسية في مواجهة العقوبات الغربية, وقد يتبلور الغضب الروسي وبعد كل تحذيرات موسكو للكيان بشأن سوريا, بتحرك القوات الروسية في سوريا لدخول معترك التصدي للغارات الصهيونية وعندها ستواجه تل ابيب مأزقا حقيقيا خاصة وان الغارة الصهيونية الاخيرة استهدفت منطقة قريبة من قاعدة بحرية روسية .

اطلاعات ..

في تقريرها ( حزب البرزاني والإئتلاف مع الإطار التنسيقي ) كتبت صحيفة اطلاعات .. ابدى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني استعداده للدخول في ائتلاف مع الطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق لتشكيل حكومة جديدة . ( رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني بالبرلمان أكد إستعداد الحزب لتشكيل حكومة إئتلافية مع الإطار التنسيقي ) وقال النائب "شيروان الدوبراني " ان ضرورات الخروج من الازمة السياسية تحتم تشكيل مثل هذه الحكومة اائتلافية , ووصفت محافل سياسية عراقية موقف هذا الحزب بالمفاجئ وعلى اعتبار انه كان قريبا من التيار الصدري قبل انسحاب الاخير من العملية السياسية .

جمهوري اسلامي ..

صحيفةجمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( فشل إجتماع لوي جيرغا الصوري ).. في الاعراف والتقاليد الافغانية يجتمع وجهاء ورؤوساء القبائل في مجلس يسمى "لوي جيرغا" لحل المشاكل والخلافات في المجتمع. حركة طالبان نظمت مؤتمرا في كابول مؤخرا على غرار الوي جيرغا على مدى ثلاثة ايام ولكن على الطريقة الطالبانية .. ( إن هذا المؤتمر لم يناقش تشريع قوانين ما, فقانون طالبان الوحيد هو إطاعة الجميع , ولاحقوق للمرأة ولا مفهوم له بالنسبة لطالبان) والاجتماع الموسع بكابول لم يناقش ايجاد حلول لمشاكل المجتمع الافغاني لان طالبان ترى ان المشاكل انتهت بوصولها للسلطة , ولا حديث عن دستور جديد او حريات وانتخابات ومشاركة في الحكم , فمثل هذا الكلام فارغ ولا محل له من الاعراب بالنسبة لطالبان, والسؤال هنا هو لماذا نظمت طالبان مثل هذا المؤتمر اذن ؟ ان اول ما يخطر على الذهن هو التظاهر بوجود توجهات طالبانية لتشكيل حكومة واسعة والتظاهر بان طالبان تغيرت لاقناع العالم بالاعتراف بامارتها وارسال المساعدات .

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( لا نلمس أية نوايا أمريكية حسنة ) كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. موقف ايران بشأن احياء الاتفاق النووي واضح وثابت لم يتغير ابدا كونه يستند على اسس قانونية , فبلادنا تطالب بالغاء الحظر واخذ ضمانات معتبرة , لكن المشكلة تكمن في استمرار التذبذب والمماطلات الامريكية والذي يعكس افتقار ادارة بايدن للعزم وللارادة السياسة في تحقيق هدف احياء هذا الاتفاق. (إن إدارة بايدن تتحدث في العلن عن عزمها على العودة للإتفاق النووي لكنها تضع العقبات بطريق المفاوضات بنفسها ) ان الامريكيين يقولون شيئا للوسطاء ومن ثمة يعمدون الى تغيير اقوالهم في المفاوضات طارحين قضايا وامور لا ترتبط بالاتفاق النووي ابدا, وهكذا تدور المفاوضات منذ ثمانية اشهر في حلقة مفرغة.