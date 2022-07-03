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بيلاروسيا تطلب من بوتين نشر أسلحة نووية على أراضيها

بيلاروسيا تطلب من بوتين نشر أسلحة نووية على أراضيها
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، ردا على طلب بولندا من واشنطن نشر أسلحة نووية على أراضيها.

العالم - أوروبا

وفي تصريح خلال اجتماع بمناسبة عيد الاستقلال في العاصمة البيلاروسية مينسك، أشار لوكاشينكو إلى أن هذا الموضوع أثير بعد أن "لجأ البولنديون إلى الأميركيين وطلبوا منهم نشر أسلحة نووية في بولندا".

وأضاف: "ثم سألت الرئيس بوتين لماذا نتظاهر بأن شيئا لم يحدث؟ لقد تشاورنا لفترة طويلة وتوصلنا إلى أننا يجب أن نكون مستعدين للرد على أي خطوة من هذا النوع بشكل مواز في غضون 24 ساعة، ولهذا يجب علينا الاستعداد".

وشدد على أن "مينسك لا تهدد أحدا ولا تبتز أحدا... لقد سلمنا أسلحتنا (النووية لروسيا)، ولدي الحق في أن أسأل وأطلب من رئيس روسيا الشقيقة هذا الطلب لجعلهم يخافون من عبور حدود بيلاروسيا".

وختم قوله: "هذا ما فعلته".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن أن بوتين لم يبحث مع لوكاشينكو نشر صواريخ نووية في بيلاروسيا.

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بيلاروسيا تطلب من بوتين نشر أسلحة نووية على أراضيها

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