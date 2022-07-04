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لندن تعلن عن خطة دعم واسعة لمساعدة أوكرانيا على المدى الطويل

لندن تعلن عن خطة دعم واسعة لمساعدة أوكرانيا على المدى الطويل
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزيرة ليز تراس، ستعلن الاثنين عن خطة دعم واسعة لمساعدة أوكرانيا على المدى الطويل، والمشاركة في إعادة إعمارها فور انتهاء أزمتها.

العالم - الازمة الاوكرانية

وأوضحت الوزارة أن "تراس ستعرض خلال مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا في لوغانو بسويسرا، خطط المملكة المتّحدة لدعم كييف على المدى القصير عبر المساعدات الإنسانية، لكن أيضا على المدى الطويل لإعادة إطلاق الاقتصاد الأوكراني من خلال توفير الخبرة المالية والاقتصادية البريطانية".

وتابعت أن "لندن ستدعم إعادة إعمار مدينة كييف بناء على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تعتزم العمل مع كييف وحلفائها لاستضافة مؤتمر تعافي أوكرانيا عام 2023 وستفتتح مكتبا في لندن للمساعدة في تنسيق هذه الجهود".

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