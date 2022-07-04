تسيير دورية روسية تركية مشتركة قرب عين العرب بريف حلب

العالم-سوريا

وانطلقت الدورية المؤلفة من ثماني عربات عسكرية روسية وتركية، رفقة مروحيتين روسيتين، من قرية غريب 15 كم شرقي عين عرب.

وجابت الدورية قرى (قره موغ، جيشان، خرابيسان تحتاني/ايتويران تحتاني، بغديك) وصولاً إلى قرية خانه/بندرخان، في ريف تل أبيض الغربي.

وعادت الدورية بعدها إلى نقطة انطلاقها في قرية غريب، مروراً بقرى (بغديك، خرابيسان تحتاني/ايتويران تحتاني، هولاقية، تلك، عين البط).

وخرجت العربات العسكرية التركية من البوابة القريبة من قرية غريب، فيما عادت العربات الروسية إلى مركزها قرب بلدة صرين جنوب عين عرب.

وفي السابع والعشرين من حزيران/يونيو الماضي، سيرت الشرطة العسكرية الروسية الدورية المشتركة الـ 104 مع الجانب التركي في ريف عين العرب الغربي.