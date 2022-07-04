الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
١٠:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بكين ترد على واشنطن وتنفي اتهامات أمريكية بنشر "دعاية روسية"

بكين ترد على واشنطن وتنفي اتهامات أمريكية بنشر
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الاتهامات الموجهة للصين من قبل السفير الأمريكي لدى بكين بـ "نشر دعاية روسية".

العالم - اسيا

جاء ذلك في الإفادة الصحفية اليوم الاثنين، 4 يوليو. وكان السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، قد صرح، خلال جلسة مكتملة لمنتدى السلام العالمي لهيئة الأمم المتحدة في بكين، اليوم الاثنين، بأنه يتعين على مسؤولي وزارة الخارجية الصينية "التوقف عن نشر الدعاية الروسية"، وعلى وجه الخصوص، بشأن قضية المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، ودور "الناتو" في الأزمة الأوكرانية.

وقال ليجيان ردا على ذلك إن "من ينشر المعلومات الكاذبة هو المسؤولون الأمريكيون المعنيون، وليس الجانب الصيني"، مشددا على أن الصين دائما ما تصدر "أحكاما مستقلة"، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، بينما دائما ما وقفت الصين "إلى جانب السلام والعدالة"، وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أنه ليس فقط الصين، ولكن المجتمع الدولي بأسره، يشعر بالقلق إزاء مشكلة الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في الخارج.

روابط ذات صلة

الصين تحذر الولايات المتحدة من خطر دعم الانفصاليين في تايوان

بكين تحذر واشنطن من أن سياستها بشأن قضية تايوان ستجلب لها المتاعب

الصين: أمريكا أصبحت مصدر اضطراب يهدد النظام ‏العالمي

الصين: علاقاتنا مع الولايات المتحدة وصلت إلى مفترق طرق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. طهران تعلق بيع تذاكر الرحلات الجوية الداخلية بالدولار لهذا السبب..

الصدر يصدر توجيهات للمشرفين على 'صلاة الجمعة الموحدة'

وزير طاقة لبنان الى العراق غدا لبحث إمكانية تجديد اتفاقية 'الفيول'

ليبيا تسجن سفيرها في إيطاليا على خلفية قضية فساد مالي

بكين ترد على واشنطن وتنفي اتهامات أمريكية بنشر "دعاية روسية"

الجزائر تستعد للاستعراض العسكري "الأضخم" منذ سنوات