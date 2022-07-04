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إنزال أميركي يوقع ضحايا سوريين في دير الزور

إنزال أميركي يوقع ضحايا سوريين في دير الزور
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

نفذت القوات الأمريكية إنزالاً جوياً في قرية الزر بريف دير الزور شمالي شرق سوريا ما أسفر عن مقتل شخصين.  

العالم - سوريا

وحسب ما نقلت وكالة "سانا" أن طائرات حوامة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي في قرية الزر بريف دير الزور الشمالي الشرقي بمساندة مجموعة من مسلحي قوات "قسد" ما اسفر عن مقتل مدنيين سوريين.

وأشارت إلى أن عملية الإنزال ترافقت بإطلاق للنار بشكل كثيف وذلك ضمن سياسة الاحتلال الأمريكي بالتضييق على الأهالي في المناطق التي يحتلها في الجزيرة السورية.

وتعمد القوات الأمريكية بين الحين والآخر إلى تنفيذ عمليات إنزال ومداهمة بالتعاون مع قوات "قسد" المرتبطة بها تستهدف منازل المدنيين في المناطق التي تحتلها في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة وتقوم ببث حالة من الرعب في صفوف الأهالي.

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