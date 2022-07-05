قتلى وجرحى بانقلاب حافلة في تركيا

العالم - تركيا

وحسب "وسائل إعلام تركية" كانت الحافلة في طريقها من مدينة أدرنة الشمالية الغربية إلى بودروم، المنتجع الشهير في جنوب غرب البلاد، عندما فقد السائق السيطرة عليها فانحرفت عن الطريق في محافظة قرقلر إيلي.

وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث لانتشال الضحايا من الحافلة المنكوبة، وقال حاكم قرقلر إيلي للصحفيين إن هناك طفلا بين القتلى، بينما يجري تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وهذا ثالث حادث مميت خلال الثلاثة أيام الماضية في أنحاء تركيا، بعد أن أسفر حادثان يومي الأحد والاثنين في غرب ووسط البلاد عن مصرع 10 أشخاص.