شاهد.. تربية الجمال في مدينة شوش الايرانية

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الإبل معجزه البيداء التي كانت مهرا للعروس في القدم اصبحت من اهم المجالات لتوفير فرص عمل.

محافظه خوزستان التي تقع في جنوب غربي إيران هي واحده من عشرة محافظات ايرانية لتربية الإبل والجمال في البلاد والتي تضم ما يقارب 5000 من الأبل في المحافظه.

سرهنك هولاكو من أهالي مدينه شوش استطاع بجهود ومساعدة أهالي أن يخلق فرص عمل كثيره للشباب من خلال تربية الجمال.

كان ولازال الجمل رفيق البدوي للزراعة والتجارة وتنقله في الصحراء ويستفيد من لحمه ووبره وحليبه الذي يعد اغلى ثمنا من انواع الحليب الاخرى لفوائده الكثيرة والذي يسمى بالذهب الصحراء الابيض.

في الوضع الحالي حيث نواجه انخفاضا في هطول الأمطار ونقصا في الموارد المائيه في البلاد فإن تربية الإبل هي إحدى المنصات يمكن أن تحول خطر الجفاف الى فرصة عمل.

تحتل الجمال والابل مكانة مميزة في تاريخ وتراث العرب منذ آلاف السنين حيث اعتبر الجمل رفيق البدوي في حياته وحله وترحاله وبسبب تكيفه مع طبيعة الصحراء القاسية حتى عرف في التاريخ باسم سفينة الصحراء.