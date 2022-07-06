الدفاع الروسية: 'جبهة النصرة' الإرهابية قصفت إدلب 6 مرات خلال 24 ساعة

العالم - سوريا

وقال مركز المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم تسجيل ست هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".

وأضاف البيان: "أربعة هجمات في محافظة حلب، وواحدة في إدلب، وواحدة في اللاذقية".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لارهابيي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات ارهابية موالية لتركيا.