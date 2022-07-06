بنك التنمية الإفريقي يدعو أيرلندا لضخ مزيد من الاستثمارات في القارة السمراء

العالم - اقتصاد

وقال رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي ـ في بيان ـ إنه منذ انضمام أيرلندا إلى مجموعة البنك باعتبارها المساهم (81) أبدت أيرلندا اهتماما متزايدا بشكل مطرد بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا.

واعتبر أن الاستثمار في إفريقيا الخيار الصحيح لتوجيه رؤوس الأموال، موضحا حجم الاستثمار الأيرلندي الذي بلغ 572 مليون دولار في نهاية عام 2020، ويمثل 0.05٪ فقط من إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لأيرلندا، داعيا إلى زيادة الاستثمارات إلى 15٪ في إفريقيا، فيما أعلنت الحكومة الأيرلندية عزمها بلوغ استثماراتها إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2025.

في سياق مواز عقد رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي مباحثات مع رئيس ايرلندا مايكل هيجينز الذي رحب بإنشاء وكالة الدواء الإفريقية وجهود البنك في الأمن الغذائي.

وعبر رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي عن تقديره لمساهمة أيرلندا بمنحة قدرها 2 مليون يورو موجهة إلى قارة إفريقيا في إطار المساهمة في التكيف مع المناخ.