الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن تفرض حظرا على كيانات ايرانية في الصين والامارات

واشنطن تفرض حظرا على كيانات ايرانية في الصين والامارات
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت حظرا جديدا على 13 شركة وناقلتين بحريتين وشخصين مرتبطين بقطاع النفط الإيراني.

العالم - الأميركيتان

وتشمل قائمة الحظر شركات مسجلة في الإمارات والصين وفيتنام وناقلات نفط تحمل علمي كل من الغابون وبنما.

ويشمل الحظر تجميد الأصول في الولاية القضائية الأمريكية وفرض حظر على المعاملات للأفراد والكيانات القانونية الأمريكية المتعلقة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان قد أكد في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن تفاوض بلاده في قطر بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا بشأن كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي، مؤكدا: اننا وعلى النقيض من مزاعم بعض وسائل الاعلام الاميركية ليست لدينا اي مطالب اضافية وخارجة عن الاتفاق النووي تدعيها اميركا.

وجاءت تصريحات عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم.

روابط ذات صلة

طهران: على واشنطن أن تختار بين الاتفاق أو تكرار مطالبها الأحادية

بكين ترد على واشنطن وتنفي اتهامات أمريكية بنشر "دعاية روسية"

الصين وأمريكا يعقدان محادثات بالفيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. تداعيات التضخم على المواطن التركي

واشنطن تفرض حظرا على كيانات ايرانية في الصين والامارات

هنية في الجزائر.. لقاءات رفيعة وإشادة بدعم فلسطين

مسيرة في رام الله للمطالبة بحرية المعتقلين لدى الاحتلال

ديمقراطية أميركا..حروب وإنتهاكات وجرائم خارج المحاسبة

استشهاد عسكري سوري في القنيطرة جراء عدوان إسرائيلي بصاروخ