واشنطن تفرض حظرا على كيانات ايرانية في الصين والامارات

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وتشمل قائمة الحظر شركات مسجلة في الإمارات والصين وفيتنام وناقلات نفط تحمل علمي كل من الغابون وبنما.

ويشمل الحظر تجميد الأصول في الولاية القضائية الأمريكية وفرض حظر على المعاملات للأفراد والكيانات القانونية الأمريكية المتعلقة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان قد أكد في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن تفاوض بلاده في قطر بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا بشأن كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي، مؤكدا: اننا وعلى النقيض من مزاعم بعض وسائل الاعلام الاميركية ليست لدينا اي مطالب اضافية وخارجة عن الاتفاق النووي تدعيها اميركا.

وجاءت تصريحات عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم.