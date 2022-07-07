السعودية تدرس إمكانية زيارة مسؤول "إسرائيلي" للرياض

العالم - السعودية

وبحسب الصحيفة، فإن عقد لقاء كهذا متعلق بنجاح جولة بايدن في المنطقة، وخصوصا بنتائج زيارته للسعودية.

ويزور بايدن تل ابیب، في 13 تموز/يوليو الجاري، ويتوجه منها إلى الریاض مباشرة. وتناولت محادثات بين الإدارة الأميركية والسعودية إمكانية أن يرافق بايدن إلى الرياض أحد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، هم رئيس مجلس الأمن القومي، أيال حولاتا، رئيس الموساد، دافيد برنياع، أو مدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشفيز، وفقا للصحيفة، التي أضافت أن التقديرات بحصول سيناريو كهذا ضئيلة للغاية.

وتابعت الصحيفة أنه في حال كانت نتائج زيارة بايدن للسعودية جيدة، فإن إمكانية عقد لقاء ثلاثي كالذي يصفه مستشار بن سلمان ليس مستبعدا. والأطراف الثلاثة تدرس سيناريوهات بموجب اعتباراتها الخاصة.

وأضافت الصحيفة أنه في حال عقد لقاء ثلاثي كهذا، فإن من شأنه أن يصرف الأنظار عن بايدن "الذي لا يحظى بشعبية في السعودية" وعن الانتقادات حيال تغيير توجه بايدن للسعودية في ظل أزمة النفط.

وبحسب الصحيفة، فإن لقاء كهذا قد يشدد الانتقادا ضد بن سلمان من جانب الجيل الأكبر سنا والمحافظ في السعودية.

في المقابل، سترحب تل ابیب ، وخاصة مكتب يائير لبيد، بأن "تطأ قدم مسؤل رفيع إسرائيلي علنا في الأراضي السعودية، وحتى لو لم يكن هذا مسؤولا بأرفع مستوى".

واعتبرت الصحيفة أن انعقاد لقاء ثلاثي خلال زيارة بايدن، من شأنه أن يشكل فرصة للقاء المسؤول الإسرائيلي مع السعوديين وإنما مع قادة تسع دول عربية دُعيت لقمة مع بايدن وبينها دول لا توجد علاقات رسمية بينها وبين تل ابیب.

والاعتقاد في تل ابیب هو أن ثمة احتمالا للتوصل إلى تفاهمات مع السعودية حول "خطوات تطبيع صغيرة أو متوسطة"، مثل المصادقة على عبور رحلات جوية "إسرائيلية" في الأجواء السعودية، لكن تطبيع علاقات كامل وإقامة علاقات بين تل ابیب و الریاض قريبا ليس متوقعا، وفقا للصحيفة.

وتسعى الإدارة الأميركية إلى موافقة سعودية على انضمام "إسرائيل" إلى حلف إقليمي. وفي هذه الأثناء تتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات بين السعودية ومصر و"إسرائيل" حول ترتيبات أمنية تطالب بها "إسرائيل" ومتعلقة بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.