شاهد.. اسرى فلسطينيون يوجهون رسالة لحجاج بيت الله الحرام

العالم - مراسلون

لبيك الهم لبيك، لبيك ان في فلسطين عباد لك تضرعوا اليك، صوتهم يخرج من اول مسجد، ويصل الى اول الحرمين، لبيك الهم لبيك ان في سجون المحتل عباد لك اصروا على ان ينصروا دعوتك وان يتضرعوا اليك.

هل مازالت في ذاكرتنا هذه الاسماء، مناضل نفيعات، محمود العارضة زكريا الزبيدي، هؤلاء هم اسرى نفق الحرية، الذين عادوا الى الاسر بعد ان لقنوا الاحتلال درسا حقيقيا بان زنازينه يمكن ان تغلق على الاجساد لكن الارواح التي تتربى على الارداة الصلبة لا تؤسر، الى هذه الاسماء اضف اسماء اخرى كانور العصا وعبد الله العارضه، وغيرهم اسرى امضوا اكثر من 20 عاما في باستيلات، وجهوا رسالة الى حجاج بيت الله الحرام لا يسالونهم فيها اكثر من الدعاء هناك لهم بالفرج القريب.

وقال الأسير السابق عصمت منصور : "بالفعل ما قرأنه هي رسالة مؤثرة، ووجدانية من هؤلاء الاسرى الذين باتوا مضطرين للتذكير بانفسهم في كل مرة، خاصة في مثل هكذا حدث ديني وكبير للمسلمين، انا اعتقد ان هذه الرسالة تلامس قلوب ووجدان كل مسلم، خاصة انها موجه للحجاج في هذا الشهر الفضيل والايام المباركة".

من لا يعرف الاسر ولم يجربه في سجون الاحتلال لا يعرف كيف يجعلك الاحتلال غريبا في وطنك، ويسعى الى ايقافك زمنيا، والدنيا لا تتوقف لكن ما يقلل من ألم هؤلاء الاسرى الذين يطلبون اليوم الدعاء من امة الاسلام في مكة المكرمة هو انهم يعيشون في زنزانة فوق ارضهم.



وفي مكة المكرمة حيث القلوب تدعو، والعيون تدمع والايدي تنبسط طلبا للمغفرة، لا تغيب فلسطين عن صوت الحجيج.

فهنا في الحرم المكي وحول البيت العتيق الذي يتطوف به المسلمون من كل لون، ومن كل قوم، ومن كل بلاد تلقوا حجاج بيت الله الحرام رسالة اسرى فلسطین.

وقالت احدى الحاجات الايرانية: "نحن هنا في مكة المكرمة وبجوار الكعبة المشرفة، لم ننسى اخواننا واخوتنا الفلسطينيين الذين يعانون الاسرى في سجون الاحتلال وندعوا لهم، بالنصر والثبات الخلاص من الاسر".

وقال احد الحجاج: "الهم حرر المسجد الاقصى من يد اليهود الغاصبين واغفر لنا وارحمنا، والهم ارزق المسلمين كافة زيارة المسجد الاقصى".

تصدح الأصوات في اشرف البقاع بالدعاء لأسرى فلسطین أن يتحطم القيد و يزول الإحتلال.

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