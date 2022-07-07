الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان يستدعي رئيس بعثة "يونتامس" للمرة الثانية خلال 10 أيام

السودان يستدعي رئيس بعثة
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

إستدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، فولكر بيرتس، رئيس بعثة "يونتامس" في البلاد، للمرة الثانية خلال 10 أيام.

العالم - السودان



وأعلن مصدر رفيع المستوى اليوم الخميس، أن "وزارة الخارجية السودانية استدعت رئيس بعثة يونتامس بالسودان فولكر بيرتس، للمرة الثانية خلال 10 أيام".. فيما لم يحدد المصدر سبب الاستدعاء.


وكانت الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وإيقاد) قد أكدت أنها ستواصل تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية رغم انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية لغاية الوصول لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.


وقالت الآلية الثلاثية في بيان صحفي، اليوم الخميس: "ستواصل الآلية الثلاثية الانخراط مع جميع المكونات التي شاركت في اجتماع 8 حزيران/يونيو، بالإضافة إلى جميع أصحاب المصلحة الآخرين، كجزء من مجهودها المستمرة لتسهيل الوصول حل سياسي الأزمة السياسية الحالية".


وأضافت الآلية الثلاثية أنها "تشجع جميع المدنيين لتوصل لاتفاق بطريقة لتخطي الأزمة".


وأشار بيان الآلية الثلاثية "أن الاجتماع الذي عقد في 8 حزيران/يونيو، كان مبنى على أساس حوار مدني - عسكري لكن مع اتخاذ الجيش قرار عدم المشاركة في المحادثات التي تيسرها الآلية الثلاثية يكون أساس هذه الصيغة المبني على الحوار بين المدنيين والعسكريين قد ألغيت في الوقت الراهن".


وأعلن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عن انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية حتى يتيح للمدنيين تشكيل حكومة مدنية مستقلة تكون مسؤولة عن وضع الخطط السياسية والاقتصادية والأمنية خلال الفترة الانتقالية.


وكانت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي امتنعت عن الانخراط في محادثات مع العسكريين، معللة الأسباب أنها سيطرت على السلطة بطريقة شرعية عبر إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حين حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 24 تشرين الأول / أكتوبر 2021.

روابط ذات صلة

وزير خارجية السودان: الجيش لن ينخرط في تشكيل حكومة مدنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إعلام عبري: استخباراتنا لديها تقدير خاطئ بشأن ما يفكر به حزب الله

الاحتلال يحول 17 معتقلاً من معتقلي سلواد للاعتقال الإداري

تمهيدا لعملية عسكرية.. رصد قوات اضافية تنقلها تركيا على حدودها مع سوريا

السودان يستدعي رئيس بعثة "يونتامس" للمرة الثانية خلال 10 أيام

تراكتور الإيراني یتعاقد مع العراقي صفاء هادي

الصحة الايرانية: 1775 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا