مستشار الرئاسة المصرية يكشف تطورات تفشي كورنا

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وقال تاج في تصريحات ، أن هناك زيادة من 7 إلى 8 % من الإصابات؛وقال أن هناك 37.6 مليون مواطن مصري أخذوا جرعتين، في حين حصل 4 ملايين منهم على الجرعة المعززة.

بدوره، دعا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، "المواطنين للحصول على اللقاحات والحصول على الجرعات الثانية والحصول على الجرعة التنشيطية ومن مرت عليه 6 أشهر بعد أن تناول الجرعة التنشيطية عليه الحصول على الجرعة التعزيزية".

وتابع: " اللقاح أو الإصابة بكورنا لا تعطى حصانة أو مناعة مدى الحياة"، مشيرا إلى أن هناك زيادة بنسبة 6.9 % فى عدد الحالات الإيجابية في مصر.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، أكد خلال اجتماع للحكومة عقد الخميس وجود ارتفاع خلال الفترة الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، وارتفاع لحركة الإشغال لمستشفيات الفرز والعزل.