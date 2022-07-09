تغيير آلية توزيع المشتقات النفطية بالسعر الحر في سوريا

العالم-سوريا

وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو نذير سالم في بيان أن الازدحام على محطات الوقود سببه الرئيسي هو النقص في كميات البنزين والمازوت التي يتم تزويد المحطات بها.

وأشار الوزير أنه بناء على ذلك فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على تغيير آلية التوزيع بحيث يتوفر البنزين والمازوت الحر في جميع محطات الوقود إلى جانب المدعوم وبآلية مناسبة تتيح للاخوة المواطنين الحصول على مستحقاتهم وبشكل عادل كما كان يحصل سابقا اذ كانت نفس المحطة تبيع البنزين العادي والممتاز جنبا إلى جنب.

ووفق البيان فإن الوزارة طلبت أن يتم بيع البنزين والمازوت الحر بموجب طلب يطلبه من يريد ويختار المحطة التي يرغب بها وعندما يتوفر طلبه تصله الرسالة باستلام مخصصاته .