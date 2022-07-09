سريلانكا.. فرار الرئيس بعد اقتحام المتظاهرين للمقر الرسمي

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واندفعت حشود من الغاضبين نحو بوابات القصر الرئاسي حيث أطلق الجنود الذين كانوا يحرسون المجمع النار في الهواء لوقف تقدمهم إلى أن نقل راجابكسا إلى مكان آمن.

وتحدثت مصادر طبية عن نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بطلقات وأن عشرات الأشخصاص تلقوا العلاج من ضيق التنفس من جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وفيما اعتبر مسؤولون أن مغادرة الرئيس تثير شكوكا بشأن رغبته في البقاء بمنصبه أعلن مصدر في وزارة الدفاع أن راجابكسا لا يزال الرئيس وأن وحدة عسكرية تقدم له الحماية في المكان الآمن الذي نقل اليه.

رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغه الذي سيخلف راجابكسا في حال استقالته صرح أنه سيستقيل من منصبه لضمان استمرار الحكومة وسلامة جميع المواطنين داعيا إلى اجتماع حكومي عاجل لمناقشة حل سريع لفراغ محتمل في السلطة.

وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء أن ويكرمسينغ الذي نقل أيضا إلى مكان آمن طلب أيضا من رئيس البرلمان استدعاء النواب فضلا عن استدعاء قيادات الأحزاب السياسية لتدارس الموقف والتوصل إلى حل سريع للأزمة التي تمر بها البلاد.

وجاءت هذه المواقف اثر انتشار آلاف الأشخاص في محيط مقر إقامة الرئيس للمطالبة باستقالته متهمين الحكومة بسوء إدارة أزمة خانقة مستمرة منذ أشهر في بلد يعد اثنين وعشرين مليون نسمة.

وألغت الشرطة السريلانكية أمرا بحظر التجول صدر الجمعة بعد أن هددت أحزاب المعارضة ونشطاء يمينيون ونقابة المحامين بملاحقة قائد الشرطة قضائيا.

وتجاهل آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمر منع التجول بل أجبروا سلطات سكك الحديد على تشغيل القطارات لنقلهم إلى كولومبو للانضمام لتظاهرة السبت.

وتعاني سريلانكا منذ أشهر من نقص المواد الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء وتضخم متسارع، بعد نفاد العملات الاجنبية الضرورية لاستيراد سلع حيوية.

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