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وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة حديثة

وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة حديثة
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير لها، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في فوردو باستخدام أجهزة طرد مركزي حديثة من طراز آي.آر.6. وذلك بحسب ما نشرت وكالة "رويترز".

العالم - ايران

يتبع ..

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