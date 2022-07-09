أوكرانيا تريد عزل نفسها عن روسيا بستار حديدي

العالم-اوروبا

ووفق ما نقلته "تاس"، قال بودولياك: "الستار الحديدي أمر لا بد منه. يجب أن نعزل أنفسنا تماما عنهم".

وأشار بودولياك إلى أنه سيكون من الصعب تنفيذ هذه الفكرة، مشيرا إلى ضرورة إعادة توجيه اقتصاد البلاد إلى أوروبا فقط.

وقال: "يجب أن نعيد توجيه أنفسنا، سيكون الأمر صعبا، ولكن من الناحية التكنولوجية، والاقتصادية، والمالية، وإعادة توجيهنا القوي فقط إلى أوروبا وأي أسواق أخرى، إلى أي أسواق أخرى غير روسيا".

ووصف مستشار رئيس مكتب زيلينسكي الستار الحديدي بأنه أحد شروط إنهاء الصراع في أوكرانيا.

ووفقا لدائرة حدود الدولة الأوكرانية، في عام 2020، تم بناء 12.16 كيلومترا من الحواجز الهندسية على الحدود مع روسيا، بما في ذلك الخنادق المضادة للمركبات مع الحواجز.

وقبل ذلك، أفادت تقارير أن تنفيذ مشروع الجدار كان من المقرر تأجيله لعدة سنوات.