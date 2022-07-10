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طهران : لن نألوا جهدا في التخفيف من معاناة اليمنيين

طهران : لن نألوا جهدا في التخفيف من معاناة اليمنيين
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

اكدت العلاقات العامة في وزارة الخارجية الايرانية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم توقف ابدا جهودها للتخفيف من آلام الشعب اليمني وان هذه الجهود ستستمر.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة في وزارة الخارجية الايرانية في بيان انه ومنذ بدء العدوان الظالم على الشعب اليمني المظلوم والمقاوم فان ايران وضعت دوما القضايا الانسانية وارسال المساعدات الانسانية في الاولوية في كافة مشاريعها وخطواتها وذلك الى جانب سعيها للحل السياسي في اليمن، ومع اخذها القضايا السياسية والامنية بعين الاعتبار، ونظرا لحصار اليمن الشامل، سعت ايران دوما الى ارسال مساعداتها الانسانية بالتنسيق مع مؤسسات الاغاثة الدولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية وقد تحققت هذه الغاية في بعض الحالات وفي حالات اخرى تم عرقلة هذا العمل بسبب عراقيل تحالف العدوان وتقاعس بعض المنظمات الدولية.

واكدت الخارجية الايرانية ان ايران لم توقف ابدا مساعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وان هذا المسار سيستمر.

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طهران : لن نألوا جهدا في التخفيف من معاناة اليمنيين

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