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وزير خارجية ايران يتوجه الى ايطاليا

وزير خارجية ايران يتوجه الى ايطاليا
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

توجه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى العاصمة الايطالية روما لاجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة الايطالية والفاتيكان.

العالم - ايران

وغادر امير عبداللهيان طهران صباح اليوم الاثنين متوجها الى روما على راس وفد سياسي لاجراء محادثات وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين في الحكومة الايطالية والفاتيكان.

وسيبحث وزير الخارجية الايراني خلال الزيارة بشان القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه اول زيارة يقوم بها امير عبداللهيان الى ايطاليا بعد توليه منصب وزارة الخارجية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد اجرى محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو ، شباط/فبراير الماضي في اطار لقاءاته مع المسؤولين المشاركين في الدورة 58 لمؤتمر ميونيخ للامن.

وكان من محاور ذلك اللقاء البحث في تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين الإقليمي والدولي.

يذكر ان الجولة الثالثة من المحادثات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وايطاليا عقدت في طهران قبل فترة برئاسة علي باقري نائب الخارجية الايرانية للشؤون السياسية وإيتوري سكوي أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية.

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