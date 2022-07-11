الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢
١٠:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

في سياق جرائمها بحق الشعب اليمني..

دول العدوان دمرت أكثر من 28 معلما أثريا في اليمن

دول العدوان دمرت أكثر من 28 معلما أثريا في اليمن
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

كشفت الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات في اليمن، أن التكفيريين دمروا أكثر من 28 معلماً أثرياً إسلامياً في عدة محافظات آخرها مسجد النور في القطابا بمديرية الخوخة محافظة الحديدة.

العالم - اليمن

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن مسجد النور الأثري الذي دمره التكفيريون في الخوخة بناه الملك المظفر الرسولي في العام 672 هجرية، وتم تجديده في عهد الدولة العثمانية .

وأكد البيان أن الهيئة نبهت مراراً إلى خطورة تدمير المقدرات الثقافية الإسلامية، مجدداً الدعوة للمنظمات الدولية للعمل على إيقاف التدمير الممنهج للآثار والحضارة اليمنية تحت غطاء وحماية من دول العدوان وأدواتها.

وأشار إلى أن دول العدوان وأدواتها لم تكتفِ فقط بتدمير المواقع والمعالم الأثرية والإسلامية والتاريخية، بل تقوم بسرقة وتهريب وبيع الآثار اليمنية في المزادات والأسواق العالمية مستغلة حالة العدوان والانفلات الأمني الذي تشهده المحافظات المحتلة.

روابط ذات صلة

وزارة الثقافة اليمنية تدين تدمير مسجد أثري في الحديدة

أوقاف اليمن تدين هدم جامع النور في الحديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصادر لقناة العالم: الجيش السوري و'قسد' أعدوا غرفة عمليات مشتركة في منبج بريف حلب لمواجهة تركيا

باختصار..على هامش تعيين خطيب تطبيعي بعرفة

باختصار..الحوار الوطني بمصر

هل يتكرر سيناريو'النفط مقابل الغذاء' العراقي في ليبيا؟

انهيار موقع بلدية تل أبيب وسط ترجيحات باختراقه

شاهد.. لماذا التوتر والقلق يخيمان على أوروبا؟