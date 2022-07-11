دول العدوان دمرت أكثر من 28 معلما أثريا في اليمن

العالم - اليمن

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن مسجد النور الأثري الذي دمره التكفيريون في الخوخة بناه الملك المظفر الرسولي في العام 672 هجرية، وتم تجديده في عهد الدولة العثمانية .

وأكد البيان أن الهيئة نبهت مراراً إلى خطورة تدمير المقدرات الثقافية الإسلامية، مجدداً الدعوة للمنظمات الدولية للعمل على إيقاف التدمير الممنهج للآثار والحضارة اليمنية تحت غطاء وحماية من دول العدوان وأدواتها.

وأشار إلى أن دول العدوان وأدواتها لم تكتفِ فقط بتدمير المواقع والمعالم الأثرية والإسلامية والتاريخية، بل تقوم بسرقة وتهريب وبيع الآثار اليمنية في المزادات والأسواق العالمية مستغلة حالة العدوان والانفلات الأمني الذي تشهده المحافظات المحتلة.