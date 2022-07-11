الصحة الايرانية: 1453 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 251 ألفا و 429 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 254 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 371 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 65 ألفا و 84 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 5 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 444 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 679 ألفا و 255 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 36 ألفا و 145 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 928 ألفا و 544 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 150 مليونا و 643 ألفا و 944 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 747 ألفا و 944 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 4 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 14 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 142 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 288 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).