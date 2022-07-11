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"الخلاص"التونسية تحذر من موجة تصفيات سياسية

الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

في خطوة استباقية أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي ان معلومات بحوزته تفيد بأن حملة ايقافات ضد شخصيات من الصف الأول للمعارضة ستطلقها السلطات خلال الايام المقبلة وقد تطال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي ووزير الدفاع الاسبق عبد الكريم الزبيدي وغيرهم.

العالم - مراسلون

وأكد احمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني:" الآن الأجواء متهيئة حتى تتحول الى أعمال قمعية تستهدف رئيس البرلمان وتستهدف رئيس الحركة السياسية الأولى في البلاد ورئيس الوزراء الأسبق وتستهدف وزير الدفاع الأسبق وتستهدف العديد من الشخصيات وقد تتوسع الى رؤساء والمسؤولين في أهم التنظيمات الاجتماعية.

قيادات حركة النهضة لم تنف وجود معلومات متواترة بشأن إمكانية إيقاف رئيس الحركة راشد الغنوشي الاسبوع المقبل تزامنا مع جلسة للتحقيق معه بخصوص ملف جمعية نماء تونس.

وقال نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة:"هناك بعض المعطيات تقول أن الغنوشي يمكن أن يكون معني بهذه التهمة وهو متهم سيطلب للتحقيق، وعندما يكون هنالك سلوك غير منضبط للقانون فغن كل التوقعات تصبح محتملة".

فيما تتحرك المعارضة ضد خطوات تصعيدية محتملة من السلطة دعا ائتلاف صمود المساند للرئيس قيس سعيد إلى تأخير الاستفتاء على الدستور بثلاثين يوما مؤكدا ان التعديلات الأخيرة للدستور جيدة ولكنها غير كافية.

حركة سياسية قد تشهد اوجها خلال الايام القادمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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