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باعتراف العدو.. المسيرات فوق كاريش حدث استراتيجي كبير ويجب الرد عليه! 

الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

مازال كيان الاحتلال الاسرائيلي يعيش هواجس مسيرات حزب الله فوق منصة حقل كاريش الغازي البحري، حيث يحسب الحسابات لاحتمال تحولها مستقبلاً الى هجمات صاروخية، فيما كشف اعلامه عن مسيرات اضافية اطلقها حزب الله كما تقول "قناة كان".

خاص بالعالم

اكد الكاتب والمحلل السياسي خالد الرواس، ان الاعلام الصهيوني في البداية اخفى واقعة مسيرات حزب الله فوق حقل كاريش، لان هذه المسيرات قد نجحت في مهمتها منذ لحظة اطلاقها.

وقال الرواس في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان المسيرات عادة تصوّر ما تريد تصويره فوق الكيان وان هذه التصاوير تصل خلال لحظات الى من يوجهها داخل الاراضي اللبنانية، سواء عادت هذه المسيرة أم لم تعد، الا ان المهمة تكون قد نجحت، وبالتالي يعيش العدو الصهيوني في قلق دائم نتيجة المستوى التقني التي وصلت اليه المقاومة في لبنان، على نحو يكشفه لانه لم يعتد على الانكشافات طيلة النزاع او الصراع العربي الاسرائيلي على مدى عقود، ومعتبراً ان العدو امام مشهد جديد يعاني منه الكيان الاسرائيلي.

واوضح الرواس، ان حزب الله يلتزم بقواعد اللعبة على النحو الذي يرسل الرسائل عبر المسيرات التي ربما تكون غير مسلحة، ليقول للعدو بان يده لاتزال طويلة وانه يمكن ان يغير من قواعد اللعبة لو اضطر الى ذلك، معتبراً ان هذا الامر يأخذه العدو بعين الاعتبار، كما اشار الى ان هناك رسالة اخرى للعدو تقول بان المعادلات التي ترسمها المقاومة عن طريق امينها العام انما هي معادلات جدية لا تستدعي العودة او التعديل وهي تستدعي انتباه العدو.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6262563

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