مدير عام مرفأ بيروت نفى أي عملية هدم للأهراءات

العالم- لبنان

ودعا الوسائل الإعلامية، إلى "توخّي الدّقّة والشّفافيّة في التّعاطي مع هذا الموضوع وتجنّب إثارة البلبلة، مشيرًا إلى أنّ "الصّور والرّواية المتداولة في الإعلام عن أنّ آلات كبيرة تشبه المثقاب تعمل على زعزعة أساسات الأهراءات، إنّما هي كانت تُستخدم قبل الانفجار، لتفريغ بواخر القمح؛ فاقتضى التّوضيح". وكانت قد تحدّث وسائل إعلاميّة عن آلات كبيرة تشبه المثاقب، تقوم بأعمال مشبوهة في محيط الأهراءات، ما قد يؤدّي إلى مزيد من زعزعة استقرار الهيكل الّذي أضعفه الانفجار.

هذا و وقع انفجار هائل يوم 4 أب عام 2020 و أدى ذلك الى مقتل أكثر 200 شخص و جرح أكثر من ستة ألاف شخص و تخريب عدد كبير من البيوت السكنية و محال التجارية.