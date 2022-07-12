غانتس يهاتف مسؤولاً عسكرياً بحرينياً

العالم - البحرين

ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية، عن غانتس قوله، يوم الاثنين، أنه أبلغ المسؤول البحريني تحياته للملك عيسى بن حمد، وتقديره للرؤية والقيادة اللتين يقودهما.

وتأتي هذه الاتصالات في وقت تحاول فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأسيس تحالف دفاعي يضم دولاً بينها الإمارات والبحرين.

وزار غانتس المنامة في فبراير الماضي، ووقّع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها مع بلد من مجلس التعاون، وتشمل التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء المعدات والتدريب.

ووقعت البحرين اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع "تل أبيب" أواخر 2020 برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسرعان ما تحول الاتفاق إلى سلسلة من الاتفاقيات المتنوعة بين الجانبين.