نداء تونس يدعو رئيس الجمهورية لمناظرة ثنائية مؤكدا عزمه الطعن بالإستفتاء

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وقال فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس:"نعتبر اليوم ان رئيس الدولة هو طرف في الحملة وطلبنا منه بكل احترام لمقامه بمناظرة حيث كل يوم نعيشه بمضايقات".

فصل جديد في الأزمة السياسية يمثله ما يعرف بملف جمعية نماء والذي يتم التحقيق بشأنه مع قيادات سياسية بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي.



فريق الدفاع عن الجمعية فند في أول ظهور اعلامي له وجود اي علاقة لهما بجمعية نماء مؤكدا ان القضية سياسية بامتياز.

وأكد مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن جمعية نماء أن:"الازمة التي يقع ترويجها لا علاقة لها بالجمعية سواء من حيث التأسيس أو من حيث التعامل ولكن يوجد ادماجا لربط هذه الجمعية بالجهة السياسية".

بينما تجري الاستعدادات حثيثة لتنظيم الاستفتاء قالت قيادات من المعارضة المنضوية تحت جبهة الخلاص ان فتح حوار دون الرئيس قيس سعيد تنبثق عنه حكومة إنقاذ سيناريو يقع التداول بشأنه داخل الجبهة.

مستويات عديدة للازمة السياسية تهدد بتقويض اي عملية تأسيس في تونس.

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