الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سريلانكا..رئيس الوزراء يعلن الطوارئ والمحتجون يطالبون باستقالته

سريلانكا..رئيس الوزراء يعلن الطوارئ والمحتجون يطالبون باستقالته
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

بعد ساعات من فرار الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا إلى المالديف، أعلن رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه حالة الطوارئ في البلاد، وقد رد عليه المحتجون بالاحتشاد حول مكتبه مطالبين باستقالته.

العالم-اسیا والباسفیک

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء لوكالة الصحافة الفرنسية إن رئيس الوزراء وبوصفه القائم بأعمال الرئيس أعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع بعد مغادرة الرئيس البلادَ.

وذكرت الوكالة أن ويكريمسينغه أعلن الطوارئ في المقاطعة الغربية (التي تشمل العاصمة كولومبو)، وأمر باعتقال المحرضين على العنف.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الشرطة السريلانكية أطلقت الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذي تجمعوا أمام مكتب رئيس الوزراء.

وكان يفترض أن يقدم رئيس الوزراء استقالته إلى جانب الرئيس الذي وعد في وقت سابق بتقديم استقالته بحلول اليوم.

روابط ذات صلة

شاهد.. تفاصيل هروب الرئيس السريلانكي الى الخارج

فرار الرئيس السريلانكي إلى الخارج

رئيس وزراء سريلانكا: سأتنحى عن منصبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكشف عن فحوى اتصال هاتفي بين غانتس وكامل حول مقبرة الجنود المصريين

بري: سندافع عن مواردنا البحرية والبرية وللإقلاع عن أي محاولة لإسقاط لبنان داخليًا

انفوغرافيك.. العلاقات الأمريكية - السعودية

العراق.. العثور على مضافات لداعش بعملية أمنية في تلعفر

رئيسي: لن نتراجع عن مواقفنا المنطقية

 تشكيل 5 مجموعات جديدة للطائرات المسيرة في القوات البرية للجيش