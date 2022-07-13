سريلانكا..رئيس الوزراء يعلن الطوارئ والمحتجون يطالبون باستقالته

العالم-اسیا والباسفیک

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء لوكالة الصحافة الفرنسية إن رئيس الوزراء وبوصفه القائم بأعمال الرئيس أعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع بعد مغادرة الرئيس البلادَ.

وذكرت الوكالة أن ويكريمسينغه أعلن الطوارئ في المقاطعة الغربية (التي تشمل العاصمة كولومبو)، وأمر باعتقال المحرضين على العنف.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الشرطة السريلانكية أطلقت الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذي تجمعوا أمام مكتب رئيس الوزراء.

وكان يفترض أن يقدم رئيس الوزراء استقالته إلى جانب الرئيس الذي وعد في وقت سابق بتقديم استقالته بحلول اليوم.