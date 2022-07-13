الخارجية الروسية: اعترافات بولتون "واقعة لتحقيق دولي"

العالم - روسيا

وكتبت زاخاروفا على حسابها في موقع "تلغرام" تقول أن "جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس السابق دونالد ترامب، قال إنه متورط في التخطيط لانقلابات في الخارج"، مضيفة تشديدها بالقول: "هذه واقعة لتحقيق دولي".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن صحفيا لشبكة "سي إن إن" علّق بالقول إن التحضير لانقلاب لا يتطلب الكثير من المعلومات الاستخبارية، ورد بولتون قائلا إنه "لا يوافق".

ولفتت إلى أن المسؤول السابق تابع قائلا: "بصفتي شخص ساعد في التخطيط لانقلاب ليس هنا ولكن في أجزاء أخرى من العالم، فأنا لا أوافق. الأمر يتطلب الكثير من العمل".

وكان جون بولتون، الذي شغل مختلف المناصب الرفيعة في الإدارة الأمريكية في أوقات سابقة، قد اعترف في مقابلة مع "سي إن إن" بأنه شارك في تدبير انقلابات في دول أجنبية دون أن يذكر أسماءها.