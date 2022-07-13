الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢
١١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الروسية: اعترافات بولتون "واقعة لتحقيق دولي"

الخارجية الروسية: اعترافات بولتون
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

توقفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عند اعتراف خطير صدر عن جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، مشيرة إلى أن ما قاله "واقعة لتحقيق دولي".

العالم - روسيا

وكتبت زاخاروفا على حسابها في موقع "تلغرام" تقول أن "جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس السابق دونالد ترامب، قال إنه متورط في التخطيط لانقلابات في الخارج"، مضيفة تشديدها بالقول: "هذه واقعة لتحقيق دولي".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن صحفيا لشبكة "سي إن إن" علّق بالقول إن التحضير لانقلاب لا يتطلب الكثير من المعلومات الاستخبارية، ورد بولتون قائلا إنه "لا يوافق".

ولفتت إلى أن المسؤول السابق تابع قائلا: "بصفتي شخص ساعد في التخطيط لانقلاب ليس هنا ولكن في أجزاء أخرى من العالم، فأنا لا أوافق. الأمر يتطلب الكثير من العمل".

وكان جون بولتون، الذي شغل مختلف المناصب الرفيعة في الإدارة الأمريكية في أوقات سابقة، قد اعترف في مقابلة مع "سي إن إن" بأنه شارك في تدبير انقلابات في دول أجنبية دون أن يذكر أسماءها.

روابط ذات صلة

هذا ما قالته زاخاروفا حول استقالة جونسون

زاخاروفا تدعو الغرب للكف عن ترهيب العالم بـ'تهديد كيميائي' من روسيا

"استجوبوا القمح!".. زاخاروفا ترد على مقترح لندن

موسكو: الغرب يبذل قصارى جهده لضمان استمرار الصراع في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الروسية: اعترافات بولتون "واقعة لتحقيق دولي"

في لقاء خاص مع قناة العالم .. شاهد.. مقتدائي يؤكد على حق ايران المشروع في النووي السلمي

استقالة مدير مطار بن غوريون تزامنا مع زيارة بايدن

الصحة الإيرانية تسجل 5 حالات وفاة جديدة بكورونا

إعترفات جون بولتون.. تأكيد على ما هو مؤكد

موسكو توجه رسالة للرياض قبيل زيارة بايدن إلى السعودية