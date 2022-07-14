 مجلس النواب السريلانكي: سيُنتخب رئيس جديد للبلاد في 20 من الشهر الجاري

العالم-اسيا والباسفيك

وذكر رئيس مجلس النواب أن الرئيس راجاباكسا (73 عاما) اتصل به وأبلغه أن خطاب استقالته سيصل في وقت لاحق أمس الأربعاء. ولم يتلق أحد مساعدي رئيس مجلس النواب أي تحديث بشأن خطاب الاستقالة حتى وقت متأخر أمس الأربعاء.

وأضاف رئيس مجلس النواب أنه سيُنتخب رئيس جديد للبلاد في 20 من الشهر الجاري، وقال مصدر كبير في حزب الشعب الحاكم لوكالة رويترز إن رئيس الوزراء ويكريمسينغه هو الخيار الأول للحزب، رغم عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وذكرت وكالة رويترز أن حزب المعارضة الرئيسي (الحزب التقدمي) أعلن ترشيح زعيمه ساجيت بريماداسا لرئاسة البلاد. وأفاد مراسل الجزيرة في سريلانكا بأن رئيس مجلس النواب صرح بأنه يقبل أي ترشيحات لمنصب الرئيس قبل أن يقدم راجاباكسا استقالته.