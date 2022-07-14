زيارة بايدن لمحاولة التطبيع الرسمي بين الاحتلال والرياض

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وجد احد وجوه المعارضة السعودية مانع اليامي مقتولا في شقته في العاصمة اللبنانية بيروت والسلطات الامنية اللبنانية قالت ان القضية تتعلق بخلاف شخصي مع شقيقيه.

قبل 16 عاما شهد العالم على اكبر هزيمة تلحق بالكيان الاسرائيلي حرب تموز عام 2006 او حرب الـ33 يومان الحرب التي سبقتها عملية الوعد الصادق التي استطاعت فيها المقاومة اللبنانية اسر جنود في جيش الاحتلال.

ومن جهة اخرى، احيى اهل ضحايا مذبحة سربرنيتسا او سربنيتسا في البوسنة الذين قتلوا بدم بارد على يد قوات راتكم ملاديتش عام 1995 ذكرى المذبحة بفعاليات رمزية.