الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢
١١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

زيارة بايدن لمحاولة التطبيع الرسمي بين الاحتلال والرياض

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

الرئيس الامريكي وصل الى المنطقة زيارة تحمل في طياتها عناوين كثيرة تخدم اولا واخيرا مصلحة الكيان الاسرائيلي والموضوع الابرز محاولة تطبيع العلاقات رسميا بين الاحتلال والسعودية.

العالم - هاشتاغ

وجد احد وجوه المعارضة السعودية مانع اليامي مقتولا في شقته في العاصمة اللبنانية بيروت والسلطات الامنية اللبنانية قالت ان القضية تتعلق بخلاف شخصي مع شقيقيه.

قبل 16 عاما شهد العالم على اكبر هزيمة تلحق بالكيان الاسرائيلي حرب تموز عام 2006 او حرب الـ33 يومان الحرب التي سبقتها عملية الوعد الصادق التي استطاعت فيها المقاومة اللبنانية اسر جنود في جيش الاحتلال.

ومن جهة اخرى، احيى اهل ضحايا مذبحة سربرنيتسا او سربنيتسا في البوسنة الذين قتلوا بدم بارد على يد قوات راتكم ملاديتش عام 1995 ذكرى المذبحة بفعاليات رمزية.

روابط ذات صلة

هل يُحقق بايدن بنصف ساعة ما عجز عنه سابقوه خلال سنوات؟

بايدن وأبو مازن وزيارة رفع العتب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. الزيدي يحدد مواصفات رئيس الحكومة ويحذر من فوضى واضطرابات

ايران والعراق يوقعان قريبا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحج

باسيل: المقاومة عنصر قوة إذا علمنا كيف نستخدمها لرسم الحدود

مباحثات إيرانية سورية في مجال الإدارة الحضرية للمدن

الخارجية الايرانية: إذا كانت السعودية مستعدة لجولة المحادثات المقبلة فإن إيران ترحب 

مقتل صيدلي مصري على يد سعودية برصاص حي ومصريون غاضبون يستنكرون الجريمة