الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢
١١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

باسيل: المقاومة عنصر قوة إذا علمنا كيف نستخدمها لرسم الحدود

باسيل: المقاومة عنصر قوة إذا علمنا كيف نستخدمها لرسم الحدود
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن ورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان إذا علمنا كيف نستخدمها لنرسم الحدود ونستخرج الموارد ونُحصّل حقوقنا.

العالم - لبنان

ولفت باسيل، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أنه ليس مهماً فقط أن نرسم الحدود، المهم هو أن نستخرج النفط والغاز، موضحاً أننا نريد حقوقنا وهذه الحقوق ليست فقط بالحدود، بل أكثر من ذلك بما تحتويه من موارد بداخلها.

ورأى أن الثروة النفطية والغازية ليس لها قيمة إذا بقيت مدفونة بالبحر، وورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان إذا علمنا كيف نستخدمها لنرسم الحدود ونستخرج الموارد ونُحصّل حقوقنا، معتبراً أنه "مثلما المعادلة واضحة بالأمن على البر، يجب أن تصبح واضحة بالغاز على البحر.

و اشار الى أننا حين وضعنا معادلة قانا وكاريش تهاتفت التعليقات يميناً وشمالاً، وتم تفسير تعليق الموفد الأميركي بغير معناه لأنهم لم يفهموا المعادلة.

وأكد باسيل تريدون غازكم، إذا نحن نريد غازنا، هكذا تتصرف الدولة القوية وهكذا نحفظ الكرامة الوطنية وتكون السيادة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

باسيل: الأهم من ترسيم الحدود البحرية ان يسمح لنا بالتنقيب

باسيل يطالب بفرض معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا

جبران باسيل: من يُعطِ صوته للقوات اللبنانية يصوّت لـإسرائيل وداعش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. الزيدي يحدد مواصفات رئيس الحكومة ويحذر من فوضى واضطرابات

ايران والعراق يوقعان قريبا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحج

باسيل: المقاومة عنصر قوة إذا علمنا كيف نستخدمها لرسم الحدود

مباحثات إيرانية سورية في مجال الإدارة الحضرية للمدن

الخارجية الايرانية: إذا كانت السعودية مستعدة لجولة المحادثات المقبلة فإن إيران ترحب 

مقتل صيدلي مصري على يد سعودية برصاص حي ومصريون غاضبون يستنكرون الجريمة