ما وراء توقيع الوثيقة بين الولايات المتحدة وكيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار التايه الى أن في الوثيقة التي وقعت اليوم ما بين الولايات المتحدة وكيان الإحتلال هي تعهد أمريكي أن يكون الكيان الصهيوني هو المتفوق عسكريا والحفاظ على أمن الكيان الاسرائيلي والتعهد بعدم وصول إيران للسلاح النووي وبحدوث اختراق مع بعض الدول العربية كالسعودية وجلبها الى مربع التطبيع وتعزيز تلك العلاقات عبر ترسيخ الاجواء في مرحلة أثبت فيها محور المقاومة أنه قدم انجازات وانتصر.

ولفت التايه الى أن امريكا في هذه الظروف عندما انسحبت من العراق وسوريا وأفغانستان ومن بعض المناطق التي كانت تحتلها عسكريا أرادت أن تعود الى الشرق الأوسط بحلة جديدة وبخطة استراتيجية وتكتيكية هدفها الأول هو تحجيم محور المقاومة وتحجيم الدور الإيراني الذي يمثل رأس الحربة في محور المقاومة.

وكان قد وصل الرئيس الأمريكي"جو بايدن" الى كيان الاحتلال الاسرائيلي، المحطة الأولى في جولة له بالشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة.

وحطت طائرة الرئاسة الأميركية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب حيث كان في انتظاره رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي"إسحق هرتسوغ" ورئيس الوزراء "يائير لبيد".

وقال الرئيس الأميريكي جو بايدن في تصريح صحفي عند وصوله الاراضي المحتلة: "علاقاتنا مع "اسرائيل" اقوى واعمق مما كانت عليه في السابق، وسنعمل على تعزيز منظومتها الدفاعية بما في ذلك القبة الحديدية وسنناقش دعمنا المستمر لحل الدولتين نريد السلام ولا نريد لاخطاء الماضي ان تتكرر، سنستمر بعملنا المشترك لمكافحة سموم المعادات السامية".

وسيزور بايدن ايضا الضفة الغربية وينتقل بعدها الى السعودية يوم الجمعة حيث من المقرر أن يجتمع مع قادة مجلس التعاول لدول الخليج الفارسي إضافة إلى قادة العراق ومصر والاردن.

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