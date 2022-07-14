انتهاء إجراءات تسليم مؤسسة النفط الليبية لرئيسها الجديد

العالم-ليبيا

وأوضح السيمو، المعيّن من قبل حكومة الوحدة الوطنية، أنّ إجراءات التسلم والتسليم جرت كاملة، مؤكداً أنّ بن قدارة أصبح "الرئيس الشرعي" للمؤسسة.

وفي السياق، كشفت مصادر مقربة من المؤسسة لـ"العربي الجديد"، أن الإجراءات تمت بحضور بعض أعضاء مجلس إدارتها، دون مشاركة رئيسها المقال مصطفى صنع الله.

وأكدت المصادر ذاتها أن القوة المسلحة التي انتشرت في محيط مقر المؤسسة هي قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ومكلفة بحماية لجنة التسلم والتسليم، وتمكين رئيس المؤسسة الجديد.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق من اليوم، أنباء عن انتشار قوة مسلحة أمام مبنى المؤسسة، بعد رفض رئيسها مصطفى صنع الله أمراً حكومياً يقضي بإقالته من منصبه.

وكان صنع الله قد قال، في كلمة عاصفة بثها التلفزيون، إنّ رئيس الوزراء لا يملك صلاحية إقالته، محذراً عبد الحميد الدبيبة من المساس بالمؤسسة.

وتسبب الوضع السياسي الفوضوي في ليبيا بخسارة 850 ألف برميل من إنتاج النفط هذا العام بسبب حصار من الفصائل المتمركزة في الشرق، ما يلقي الضوء على المخاطر التي تواجهها إمدادات الطاقة التي تواجه بالفعل ضغوطاً عالمية.

واتهم صنع الله الإمارات، التي سبق أن دعمت القوات المتمركزة في الشرق خلال الحرب، بالمسؤولية عن سلسلة من عمليات الحصار استهدفت قطاع النفط الليبي وعزله من منصبه، واصفاً كافة قرارات الدبيبة بأنّها "باطلة وحكومته انتهت ولايتها".