قطع من آثار يمنية تعرض للبيع بأمريكا

العالم- اليمن

وقال كشف الباحث اليمني المختص بالآثار عبدالله محسن -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن القطعة من دولة قتبان، وتعرض هذه التحفة الأثرية للبيع في مزاد أرتيمس في الولايات المتحدة اليوم الخميس 14 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الوجه اليمني يضاهي أعمال النحات الإيطالي أميديو موديلياني !.

والقطعة هي عبارة عن "رأس مرمر يتميز بدرجات ألوان ناعمة صفراء وبيضاء الوجه المؤثر يحمل ملامح ذكورية محاطة بذقن مستدير، وخدود مدببة مع عظام خد بارزة ، وأنف نحيل، وعينان ضخمتان مع حدقتين مثقوبتين. زوج من الأذنين نصف دائريين يحيطان الصدغين ويستقران أسفل الجبهة المنخفضة وتسريحة شعر مائلة للخلف مع شقوق محززة بدقة تدل على الشعر، يستدعي التعبير المنمق وكذلك الوجه والرقبة الممدودان لهذا العمل القديم إلى الأذهان الوجوه الحداثية لصور الرسام والنحات الإيطالي أميديو موديلياني؛ شديدة الأناقة والتي تشبه القناع تقريبًا - مما يجعل التشابه رائعاً بين الثقافة البصرية القديمة والحديثة".

وبحسب الباحث فإن التخوف في المزاد يسود بسبب قيام جمارك ألمانيا وأستراليا بمصادرة العديد من شحنات الآثار من حضارات مختلفة في الآونة الأخيرة (حتى بالنسبة للعناصر التي كانت منشأها ما قبل اليونسكو) خصوصا "معظم التحف والفنون الصينية القديمة.

ودعا الباحث اليمني محسن سفارة اليمن في ألمانيا وأستراليا التحقق من الجمارك عن أي آثار يمنية مصادرة لديهم والقيام باستعادتها إن وجدت.