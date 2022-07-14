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رئيس سريلانكا يبعث استقالته إلى رئيس البرلمان بالبريد الإلكتروني

رئيس سريلانكا يبعث استقالته إلى رئيس البرلمان بالبريد الإلكتروني
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس برلمان البلاد عبر البريد الإلكتروني، حسبما أفادت وسائل إعلام.

العالم-اسيا والباسفيك

كان راجاباكسا قد هرب وأسرته من سريلانكا قبل نحو يومين، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية بينما كان المتظاهرون يسيطرون على المباني الحكومية للمطالبة باستقالته.

ووعد راجاباكسا بأنه سيقدم استقالته في وقت لاحق، لكنه عيّن بدلاً من ذلك رئيس وزرائه رانيل ويكرمسينغ، رئيساً بالوكالة في غيابه، ما زاد من استياء المواطنين الغاضبين بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، قرر المتظاهرون في سريلانكا، تسليم جميع المباني الحكومية التي استولوا عليها سابقاً إلى السلطات، بما في ذلك المقر الرئاسي ومكتب رئيس الوزراء.

وكان رئيس البرلمان السريلانكي، ماهيندو يابو ابيفاردينو، قد أعلن أن قادة الأحزاب السياسية في البلاد اتخذوا، في اجتماعهم العام، قرارًا بتحديد موعد لانتخاب رئيس جديد من قبل البرلمان في 20 تموز/ يوليو الجاري.

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