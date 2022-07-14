شاهد.. ماوراء زيارة بايدن الى السعودية؟

العالم - خاص بالعالم

وقال العبيدي في حديث لبرنامج" المشهد اليمني" على قناة العالم الاخبارية، إن مساعي الولايات المتحدة الحالية في المنطقة هي ذات المساعي السابقة.

وأضاف، أن بايدن في زيارة الى السعودية يريد ان يستفيد من الهدنة اليمينة من اجل رص صفوفهم في العدوان على اليمن لادارة الميدان التي باتت هزيمتهم فيه واضحة.

هذا وسيقوم الرئيس الاميركي "جو بايدن" بزيارة السعودية قادما من كيان الاحتلال الاسرائيلي وحاملا معه عدة ملفات مهمة.

من بين الملفات التي سيحملها معه بايدن الى السعودية هو الملف اليمني، حيث يحاول الحفاظ على الهدنة فيه من اجل ضمان تصدير النفط السعودي الاماراتي، لكن صنعاء لديها رأي اخر بهذا الخصوص، تؤكد بحسب المراقبين ضرورة مفادها 'إما الأمن للجميع و إما لا أمن لأحد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...